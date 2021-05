Philippe MANUEL

Bonjour,



J' interviens depuis 20 ans sur de nombreux projets dans plusieurs secteurs d'activités (infogérance, centre de services IT, M2M, réseaux télécoms mobiles, smart parking, smart city), je suis passionné par la mise en oeuvre de nouvelles technologies et leurs retombées en termes d'usages innovants dans le domaine du smartcity ( solutions de parking automatisé et connecté, Marketing intéractif NFC , internet des objets, oneM2M workgroup avec l' ETSI )





Mes points forts :

Longue expérience de collaboration avec des chefs de produit, responsables R&D, avant vente, responsable des ventes et chefs de projet clients .Nombreuses visites clients et suivi technique de grands comptes à l'international ( SITA EQUANT, OBS, LUCENT Technologies, HP, AGILENT technologies, Vodaphone Spain, Italy, swisscom, telenor, , ...).



Curieux, je cherche à m'approprier les outils qui me permettront de m'améliorer au quotidien dans mon métier (Agilité, connaissance métiers, outils collaboratifs,...) par le biais de l'auto-apprentissage me permettant d'intervenir dans divers domaines



Mes principaux domaines de compétences :



Management de Projet IT : méthodologie PMI, transmission et mise en œuvre des bonnes pratiques agiles (Scrum, Kanban).





AMOA: Cadrage, étude de faisabilité, suivi du développement des solutions, analyse fonctionnelle, validation et recette



Avant-vente /marketing stratégique / Ingénierie d'affaires : réponses à appel d'offre, présentation de solutions techniques, benchmarking, analyse financière et des risques des projets.



Service delivery IT (certifie ITIL foundation V3) : gestion opérationnelle et technique des infrastructures systèmes et réseaux, mise en oeuvre d' outils de supervision



Mes compétences :



Gestion de projet

Innovation

Méthode agile

Mobile marketing

Agile Scrum

Lean management

Kanban