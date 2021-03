Marc BINAGWAHO

Enjeux & Talents est un cabinet de conseil et de coaching professionnel animé par des professionnels d’expérience habitués à rencontrer et résoudre des situations diverses en entreprise.



Nous aidons nos clients à :

- mieux comprendre l’impact des enjeux humains et relationnels sur la performance individuelle/collective,

- mettre en oeuvre un environnement qui permet à chacun de réaliser son potentiel maximal,

- résoudre des problèmes concrets (RH, commercial, managérial, comportemental, relationnel…) de manière pragmatique.



Notre objectif = vous aider à réussir vos challenges et retrouver du plaisir au travail.



Nous avons crée un réseau de professionnels experts de leurs domaines. Ensemble, nous pouvons adresser une très grande majorité des préoccupations des entreprises, organisations sportives, particuliers et sportifs, désireux de réaliser leurs objectifs.



* Entreprises = Conseils, Accompagnement, Management interim, Formations (pédagogie situationnelle)



Exemples de missions :

Moderniser le management : l’adapter aux évolutions sociétales, aux attentes des différentes générations et aux enjeux humains.

Mettre en oeuvre une culture comportementale performante : Intelligence relationnelle et émotionnelle.

Alignement stratégique : Vision/Missions/Objectifs/Stratégie/Organisation/Compétences

GRH : Attirer, fidéliser et motiver les compétences et talents dont l’entreprise a besoin (GPEC)

Coaching de performance professionnel et personnel.



Nous travaillons à la fois les enjeux opérationnels et les enjeux comportementaux, dans le respect de l’écologie des personnes.



* Sportifs = le mental et la performance !



Exemples de missions :

Apprendre à déployer son potentiel maximal aux moments importants. Intelligence émotionnelle (relaxation, gestion du stress, concentration)

Formaliser les objectifs prioritaires et les programmes d’entrainement (moyens) pour les atteindre. Parmi les moyens => l’imagerie mentale et débrief résultats en compétition.

Se connaitre et les membres de l’équipe : rôles, responsabilités, attentes réciproques… Intelligence collective.

Gestion de la fin de carrière ou le retour de blessure.



A compétence égale, le mental fait la différence !



* Enseignement Supérieur => Cours de Management/GRH/Intelligence relationnelle ; Conseil carrières; préparation aux entretiens de recrutement; Tutorat projet fin d’études



Exemples de missions :

GRH : comprendre le concept du capital humain, comment le développer dans les process existants de l’entreprise et son importance dans la valorisation de l’entreprise,

Management : Se connaitre soi, les autres, pour optimiser ses pratiques managériales et faire des choix de carrière en cohérence avec l’écologie de vie individuelle,

Communication/intelligence relationnelle : Synchroniser l’intention, l’intensité et le choix des mots et de posture. Savoir dire les choses !

Donner des outils au futurs managers pour dynamiser leurs équipes : valeurs, motivation, co-développement...



Nous avons développé une suite d'outils permettant d'identifier avec précision les pistes de progrès ou de performance et de définir un plan d'action structuré à mener en toute autonomie.



Références clients :

Organismes d’Enseignement supérieur/Formations (IDRAC, Sup’Agro, ESCAIA, Université de Montpellier, SMART, Sophomore…)

Cabinets RH (Florian Mantione institut, Umanéo, Solutions RH…)

Ingénierie / bureaux d'études (Ingéoconsulting, AB Structures, Ceccotti construction, Océanis…)

Entrepreneurs et Start-ups (Cap Oméga - Jump’In Création, SheIsMorning, Spark20, SmartHandsOn, AxLR…)

Secteur Public (La POSTE, Grand Avignon, La COVE, OT Cap d’Agde,

Hotels/Loisirs (Crowne plaza, Groupe SIBLU, Vacalians, OT Cap d’Agde, Com’Sports…)

IT (Syloé, Géomatys, …)

Viticole (Domaines des Grandes Costes)

Transports (Transport Capelle, Sixt, Modulo)

Sportifs (Basketball, Équitation, Rubgy)



Contact : contact@enjeux-et-talents.com / +33(0)6.14.47.85.73 / http://www.enjeux-et-talents.com



Mes compétences :

Lean six sigma

PMO.General Management

SMQ ISO9001

Management d'équipes

Performance management

Satisfaction client

Rigoureux aime les défis et le travail en équipe

Organisation d'entreprise

Synthèse décisionnelle

Objectifs moyens

Résultats mesurables et durables

Idéation

Process

SLA

business

performance

Leadership

Qualité

Organisation

Télécommunications

Intégration

Marketing

Coaching professionnel

Animation de formations