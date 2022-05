Ludwig PEYRARD

Diplômé d'un Master 2 "Direction et management des Ressources Humaines" à l'IGS Lyon, je conçois la fonction RH comme une véritable fonction support avec un sens du service client auprès des opérationnels, prononcé.

A ce jour, mes expériences dans des contextes économiques et/ou sociaux tendus m'ont permis d'acquérir la posture d'un relai RH sur le terrain, en sachant trouver l'équilibre entre : stratégie d'entreprise, désir managérial, dialogue social et désir salarial.



Mon parcours RH diversifié et mon expérience forte en relations sociales me permettent aujourd'hui d'appréhender l'ensemble des responsabilités RH en contexte industriel.



Mes compétences :

TOEIC 770

Microsoft Excel

Logiciels de paie et GTA (Zadig / SAP / Sage / Hor