Philippe MARCHESI

L'expérience dont je peux me prévaloir repose pour l'essentiel sur des compétences acquises au fil des ans dans des bibliothèques et des centres de documentation. J'ai eu aussi à acquérir des connaissances dans plusieurs secteurs d'activité, au gré des fonctions exercées. Enfin, mes études et mes centres d'intérêt personnels m'ont porté vers des savoirs et des savoir-faire diversifiés.



Je partage actuellement mes fonctions entre des tâches de documentaliste-bibliothécaire et des tâches d'administrateur de base de données.



Pour les tâches de documentaliste-bibliothécaire, j'en ai exercées quelques-unes de façon poussée, mais les connais bien de façon transversale, ayant pratiqué l'ensemble des fonctions en lien avec la vie de ce type de structure, depuis la gestion générale d'un fonds jusqu'à la concrétisation de projets métier spécifiques.



Pour les tâches d'administrateur de base de données, je cherche à en améliorer la maîtrise. Je travaille avec un logiciel libre, Koha, pour lequel je réalise paramétrages, requêtes, statistiques, en collaboration avec le prestataire et en fonction des besoins exprimés par les professionnels et les utilisateurs.



Je considère que la technique, prolongement de la culture, gagne à être mise au service de la culture. C'est pourquoi j'ai l'intention de continuer à apprendre, comprendre et faire découvrir tout en continuant dexercer mon métier.