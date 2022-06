Philippe MERTES

Depuis Juillet 2014 :Société Continental , Powertrain division FEM Segment / Vitesco / Act-Blue

Responsable suivi conception des pièces plastiques & développement nouveaux projets :

- Conception de pièces techniques mono ou multi-matières.

- Recherche et introduction de nouvelles technologies

- Suivi de la réalisation des outillages (planning, coûts, qualité)

- Référent cotation GPS

- Participation à lélaboration de norme ISO

- Dépôts de brevets en tant que co-inventeur & inventeur



2010-2014 :Société EMITEC ,suivi conception des pièces plastiques pour des système anti-polllution dans le domaine de l'automobile :

- Conception de pièces techniques mono et multi-matières

- Intégration dans des systèmes complets en impliquant les données process

- Suivi de la réalisation des outillages (planning , côuts , qualité)

- Mise en place dun nouveau système CAO/PLM



2008-2010 :Entreprise GRUNDFOS NoNOx SAS (Branche développement automobile),Dessinateur projeteur :

- Conception des pièces plastiques et suivies de la réalisation des outillages (Suivi planning, investissements) et mises en production.

- Responsable de la gestion de la documentation technique des produits dans la base données Groupe.

- Formateur CATIA V5/ENOVIA, SAP Doc et référent cotation GPS au niveau du groupe

- Pilote pour lutilisation de nouveaux logiciels CAO groupe (VPM, )



2005-2008: Entreprise POMPES GRUNDFOS SAS (Branche production),Technicien bureau détudes :

- Suivi de projets

- Maintenance produits industriel et développement nouveaux produits

- Gestion documentation nouveaux produits

- FPV (factory product variant) création références nouveaux produits, prix de transfert dans SAP



2002-2005 :Entreprise POMPES GRUNDFOS SAS (Branche production),Technicien bureau détudes :

- Suivi de projets

- Maintenance produits industriels



1997-2002 :Entreprise POMPES GRUNDFOS SAS (Branche production),Professionnel de production en plasturgie

- Montage de moules, réglage des robots et démarrage de production sur presse semi-automatique (presse de 50 à 300t)

- Régleur sur presse noyaux fusibles

- Contrôle qualité, entretien moules et machines



Mes compétences :

CAO : CATIA V5 (15 ans) & PTC Creo (2 ans)

Outillages plastiques

Injection (process)

Matériaux (plastiques)

Conception pièces plastiques

Autres : Président d'une association depuis 2019