Philippe MEYER

Après plus de 25 ans passés dans l'informatique des marchés de capitaux tant dans les environnements Front / Back Office que risques, j'ai décidé de m'investir à plein temps sur une technologie prometteuse : Blockchain.



Je propose du consulting sur les technologies Blockchain comme Etherneum, Bitshares, ... et j'utilise mon expérience des marchés de capitaux pour construire des cas d'utilisation intégrant les bénéfices apportés par les projets Blockchain.



J'ai une expérience internationale de gestion d'équipes de développement et de support ainsi qu'une capacité démontrée à livrer des programmes d'investissement importants (fusions, nouveaux business, migrations)



Dans mes expériences précédentes, j'ai créé des palns directeurs pour la refonte complète de systèmes d'information, ce qui me permet aujourd'hui de construire des plans de deployment de projets Blockchain.



A travers ces grands projets, j'ai développé des relations solides avec le business jusqu'au niveau senior et d'excellentes capacités de présentation.



J'ai une longue expérience du développement et des systèmes informatiques que j'utilise en réalisant des prototypes sur la technologie Blockchain. Je me sers de mes connaissances métier pour définir des MVP en applicant la méthodologie "lean startup" que j'ai utilisée pendant de nombreuses années de développement agile



Mes compétences :

Foreign Exchange

Equities as Derivatives

securities settlement

manage the Equity IT department

develop innovative businesses

develop IT vision

business experience

Transformation management

Team Management

Sophis Financial Software

Service Oriented Architecture

Position Keeping

PnL analysis

In depth analysis

Equities

Derivatives

Cray Hardware

Android