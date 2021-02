Philippe MILLIAND

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du transport en tant qu'opérateur de quai puis de conducteur livreur, j'ai obtenu en septembre 2014 le titre professionnel de niveau III de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique.

Mes compétences me permettent aujourd'hui de répondre à des problématiques diverses dans les domaines de la logistique et du transport.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification

Management

Optimisation des process

Gestion des stocks

Logistique

Pilotage des Flux

Transport

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Ordonnancement