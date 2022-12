Philippe MONCOURRIER

Mon expérience sest construite sur dix postes durant 39 ans de vie professionnelle principalement à la RATP où j'ai notamment été chargé de déployer vers les collaborateurs et les clients des politiques stratégiques.

J'ai également accompagné, dans le champ des relations sociales :

- plusieurs directions générales (3 PDG, 2 DGA),

- des managers de proximité (40 prises de fonction en BU),

suis intervenu en soutien de la fonction RH

et ai aidé des organisations syndicales dans leurs mutations.

Après avoir été conseiller social auprès du Ministre de lEcologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement, je suis revenu dans le secteur opérationnel comme DRH d'une structure de 1 200 personnes.

J'ai partagé durant près de 10 ans la vice présidence de lObservatoire Social International avec Jean Kaspar.

En mars 2015, j'ai rejoint E&P en qualité de Directeur de Projets. j'interviens depuis en entreprise en réalisant des diagnostics managériaux, des actions de professionnalisation de la fonction RH, des analyses d'impacts de la digitalisation sur cette fonction et en accompagnement des évolutions du dialogue social.

Je pilote un cycle certifiant qui forme des RRH.

Je co-anime régulièrement des "Action Lab" qui créés avec nos adhérents des outils opérationnels en fonction des thèmes retenus. Le derniers en date portait sur la prise en compte des compétences acquises lors de mandats de représentants du personnel dans les parcours professionnels.

Je vous propose de nous rejoindre pour enrichir vos pratiques.