Philippe NAESSENS

J'ai plusieurs expériences à mon acquis, ce qui compte le plus pour moi est de créer une équipe de travail et de la manager.



Ma carrière professionnel a toujours été accès sur la logistique

De mes études passant par le service militaire jusqu'à ce jour, le management et la gestion de flux de marchandise sont les axes qui m'apportent une satisfaction personnel et professionnel.



A ce jour j'ai toujours cette envie de grandir dans la vie et faire en sorte de faire grandir mes collaborateurs ainsi que mon entreprise.



Manager de terrain, pragmatique et consensuel, je suis meneur d'hommes, possédant un bon esprit d'analyse, un management participatif et méthodique surtout dans la gestion de l'amélioration.

Leadership, organisation, anticipation et force de proposition sont les clés de ma réussite et de mon évolution de ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

challenger

Combatif

Créatif

Microsoft Word

Microsoft Excel

Toshiba Hardware

Sorties

Microsoft PowerPoint

ISO 900X Standard

front office

UNIX

Merchandising

Planification

Gestion de flux

Animation de réunions

Management

Animation d'équipe