Philippe NOUVION

Je suis de ceux qui pensent que le seul capital d'une entreprise ce sont les hommes et les femmes qui la composent.

Aussi, je me suis engagé dans une voie professionnelle souvent difficile mais passionnante, celle de faire progresser chacun pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même au sein de son entreprise.

J'ai rarement vu de mauvais collaborateurs, mais souvent des managers désorientés qui ne savaient pas exploiter le potentiel de leurs équipes.

Aussi, au cours de ma carrière j'ai développé des méthodes innovantes en vente, management, e-learning et créations de centres de formation pour aider chacun à se sentir à sa place dans son environnement professionnel.



Mes compétences :

Management de projet

Ingénierie de formation

Plan de formation

eLearning