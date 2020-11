Philippe NOVAT

Homme d'action, reconnu pour ma vision stratégique, mon orientation-résultat, et mon leadership dans le changement, je suis fort d'une trentaine d'années d'expérience au sein du groupe Nestlé, dans différents business-models, différents rôles, et sur plusieurs continents.



Durant cette carrière, j'ai tenu des jobs de finance classique (audit, contrôle de gestion, DAF), j'ai fait du développement / M&A à l'international, j'ai été DG d'une filiale que j'ai lancée en Egypte, et depuis une quinzaine d'année, j'ai tenu des postes de "numéro deux" sur des projets de redressement et de transformation, dans des activités en difficulté.



Après avoir longtemps exercé ce leadership depuis une position de DAF / numéro deux, j'aspire à un poste de patron de business (ETI, filiale, division), en France ou ailleurs.