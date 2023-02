Philippe PAGUEGUY

54 ans , fort d'une expérience professionnelle (en équipe) de plus de 20 ans, j'ai entrepris une reconversion dans le secteur de l'informatique depuis 2014.



Mes compétences :

Connexions distantes : VNC, bureau à distance, W

Réseau : TCP/IP, FTP(S), DNS, DHCP, HTTP

Navigateurs : IE 6/7/8/9/10/11, Firefox, Google

Systèmes : MSDOS, Windows server 2008 R2, Window

Clients de messagerie : Outlook.

Masterisation/déploiement : Ghost, Clonezilla, I

Administration des systèmes : outils dadminist

Bureautique : Pack Office 2003/2007/2010/2013 Op

Systèmes de surveillances et de gestion de parcs

Divers : Virtualisation (VMware, VirtualBox)

Antivirus : Avast, McAfee

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Windows server 2008 R2

VMware

TCP/IP

Microsoft Windows Preinstallation Environment

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft DOS

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol



Je travaille aujourd'hui comme chargé d'affaire pour une grande société Européenne d'Aérospatiale