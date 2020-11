Philippe PHILIPPE HUBERT (HUBERT)

Avec une expérience de plus de trente ans dans l'industrie, plus particulièrement dans le secteur de la plasturgie, dans des environnements variés et exigeants comme l'automobile et la santé. j'ai développé mes compétences sur:



- Les outils d'amélioration continue, suvi qualité, sécurité et performance industrielle (VSM, Lean manufacturing, 5S, Kaizen, …)



- Une approche terrain des résolutions de problèmes



- Une démarche RSE



- Le management d'équipes de production avec une approche participative et impliquante.



Mes compétences :

Plasturgie

Formation

Management

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Maintenance

Gestion de la production

Management de la qualité