Philippe PINGUSSON

Un parcours long en agence d'architecture m'a permis de cumuler plusieurs expériences: le questionnement de la conception graphique, la rigueur des chantiers, le signifiant des programmes, la fonctionnalité jusque dans les détails.

Une appétence pour les techniques et les technologies du bâtiment. Un goût pour l'histoire de l'architecture.

Une architecture à mettre au service du conseil et du contrôle du processus créatif, efficacité de l'opérationnel bâtiment et rigueur du budget, sont une belle mission d'utilité publique, pour atteindre une véritable optimisation des résultats.