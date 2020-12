Marie José GUILBERT

Je decline votre strategie Ressources Humaines en coherence avec les objectifs economiques de votre entreprise, tout en integrant la responsabilite sociale dans mes reflexions.

Je pilote les recrutements et propose/déclenche les formations nécessaires à laccompagnement de la croissance du business

Je favorise l'intégration et le suivi RH des collaborateurs

Je propose, élabore, actualise et implémente la politique RH (gestion des compétences, formation, gestion des carrières, gestion administrative et sociale, paie, recrutement, SIRH)



ADRH Conseil, organisme de formation certifié QUALIOPI qui dispense des formations individuelles et collectives RH, Management, Paie, Digital RH, bureautique spécial RH : https://adrh-conseil.fr/formation-ressources-humaines/