Philippe PITET

Plasticien // scénographe.

Après avoir étudié dans plusieurs écoles d’art en Europe et en Afrique, issu du monde de la bande-dessinée et du mouvement punk, dans les années ’80 j’ai exploré les champs du dessin, de la peinture, du pochoir et des espaces urbains, m’inscrivant dans la ligne de la « Figuration Libre » ou du « Bad Painting » au sein de la Coalition Éphémère puis avec le BAO Comix Group.

Entre 1984 et 1987, j’ai co-créé, puis co-animé, un espace d’arts visuels et contemporains : « La Nouvelle Galerie Atomium », installé au cœur du mythique magasin de musiques indépendantes « l’Atomium » de Toulouse.

Dès le début des années ’90 je m’oriente vers des structures complexes d’installations sur plusieurs médias (peintures, constructions, éclairages, photos, vidéos, textes).

Parallèlement je travaille les formes numériques et la création vidéo dans le temps réel et ses distorsions.

Ces créations vidéo m’ont amené à travailler sur des performances mêlant le réel, l’image et le son dans le cadre de collaborations diverses (avec Collectif Carmen Blaix par exemple).

Mon travail « plastique » actuel pose donc la question de l’intrusion des pratiques numériques contemporaines, tout en s’y appuyant pour travailler images et sons (bricologie de l’art et numérique). Mais au-delà, mon travail interroge la mémoire et ses perceptions, de la mémoire individuelle à la mémoire collective.

Je n’ai pas abandonné pour autant la pratique du dessin, de la photographie, ou de la vidéo.

En 2017, Thérèse Pitte – ma compagne – et moi avons entamé un long processus de recherche plastique convergent à long terme qui questionne la représentation des éléments de notre environnement.

Je suis membre du Comité de rédaction de la revue d’art contemporain Multiprise.

J’enseigne la diffusion artistique à travers les technologies de l’information au sein de l’Unité Culture de l’UCRM.

Depuis janvier 2015 je suis résident permanent de l’Atelier TA (dont j’en ai été président pendant 5 ans).

Depuis avril 2015 j’ai activement collaboré à plusieurs projets menés par la Compagnie Zart (compagnie de théâtre contemporain). En particulier, tout au long des années 2016 et 2017 avec le travail d’enquête performative : « Fassbinder – Work In Progress ».

Depuis septembre 2017 membre du collectif « CrowdHackers », pour développer une recherche sensible et transdiciplinaire autour de l’œuvre de Charles Bukowski.

Depuis août 2014, je reçois le soutient de l’Association Combustible pour l’ensemble de mes productions.

En 2017, avec l’artiste Thérèse Pitte – ma compagne -, nous avons entamé un processus de recherche plastique convergeant sur un long terme et qui questionne la représentation des éléments de notre environnement intime.

• Pour mémoire et à côté des mes recherches plastiques :

J’ai réalisé, coordonné et mis en onde des projets de radios performatives comme « Love Me Tender… », la « Radio buissonnière » du festival Toulouse d’été, « La bretelle qui clique », ou moins récemment la « Radio du bout de la nuit » pour le Printemps de Septembre à Toulouse.

J’ai longtemps animé et produit des émissions de radio sur les arts visuels, et j’ai développé au sein de la Radio FMR – dont je suis un des membres historiques et ancien co-administrateur – les Ateliers de créations radiophoniques FMR ainsi que « l’Onde Miroir » webradio expérimentale pour une nouvelle écriture radiophonique.

= > https://philippepitet.com



Mes compétences :

Communication

Accompagnement Artistique

Création