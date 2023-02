Philippe POUZERATTE

En tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes confronté aux évolutions rapides de vos marchés, de vos produits et services et aux conséquences de ces mutations pour vos équipes.



Fort de 20 ans d'expérience en tant que DRH, membre de Comité de Direction, je peux vous accompagner dans deux domaines: l'impact RH de la conduite des mutations de votre entreprise et le développement de vos ressources humaines.



Pour l'impact RH de la conduite des mutations de votre entreprise:

- pilotage RH de vos réorganisations d'activités, restructurations

- accompagnement RH de vos fusions, acquisitions, rationalisations et déménagements de sites

- conseil, préparation et accompagnement de vos négociations et relations sociales

J'interviens également dans des actions de médiation à l'occasion de conflits collectifs



Pour le développement de vos ressources humaines:

- coaching d'équipes de Comité de Direction

- recrutement de vos collaborateurs clés

- mise en place de dispositifs d'évaluation, de gestion des potentiels



Vous pouvez me contacter au 06 84 19 09 43 ou à ppouzera@orange.fr



Mes compétences: conduite du changement, transformation digitale, négociation sociale, réorganisations, restructurations, déménagement, harmonisation des politiques RH, plan de formation, outils d'évaluation, gestion des potentiels, coaching d'équipes de Direction, médiation