Philippe PRESSARD

Développement d'activités d'outsourcing profitable (Externalisation Paie, RH, Relation client) :

- Définition/transformation de modele économique, Relation avec des investisseurs

- Lancement d'offre (Services transactionnels, software en mode Saas, BPO)

- Business développement grands comptes internationaux et secteur public / santé

- Management d'équipes en environnement international et multiculturel, gestion du changement



Expertises specifiques:

- Gestion d'activité, Direction commerciale / avant vente et marketing dans le domaine des services autour des systèmes d'information et du multicanal:

- Domaines métiers: RH, Paie, Relation client/citoyen (CRM), ECM (enterprise content management)

- Organisations collaboratives: Centres de services partagés, dématérialisation de processus etc



Mes compétences :

HR

Gestion de contenu

Ressources humaines

Ecm

Paie

Outsourcing

Dématérialisation

Business Process Outsourcing

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Saas

Développement international

Direction générale

Assurance Santé

Marchés publics