Philippe PREVOST

Dans le cadre de son développement national, Golf Com Strategy recrute des commerciaux sur les secteurs: Rhône-Alpes, PACA, Nord et Est.

Vous avez une expérience de la vente dans les secteurs de la communication, l'événementiel, la publicité, les services aux entreprises en général ?

Contactez moi

Bien cordialement

P.Prevost

pp@golf-com-strategy.com





Passionné, je vis le golf jusque dans mon activité professionnelle au sein de la société Golf Com Strategy.

Le golf est à la fois un sport et un lieu propice aux relations publiques.

Il est un support de communication pour les entreprises désireuses de véhiculer une image haut de gamme.

Golf Com Strategy s'inscrit au coeur de la communication de l'entreprise pour définir un format d'événement original.

Nous vous proposons une vision stratégique et créative, celle qui donne naissance à des propositions innovantes et des solutions efficaces.

La communication n'est pas une science exacte, c'est pour cela qu'il faut l'aimer, la pratiquer et croire en son pouvoir de transformation.

www.golf-com-strategy.com