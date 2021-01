Philippe PROBST

La satisfaction des besoins essentiels des clients / usagers et l'innovation font partie intégrante du quotidien de ma vie professionnelle.



En relation avec les collectivités territoriales et les administrations publiques (Caisse des Dépôts et ministères) depuis plus de 20 ans, j'ai eu l'occasion de vendre et de mettre en place des solutions innovantes dans le domaine de l'accessibilité, de l'e-inclusion et de l'e-éducation. Mes démarches à la fois de terrain mais aussi de lobbying ont permis d'engager le déploiement de nombreux projets et services.



Mes domaines de compétences portent sur la vente au secteur public, la négociation, l'accompagnement à la mise en place de projets et services. J'ai de solides connaissances des marchés publics et des procédures qui les régissent.