Philippe QUILLAT

Bienvenue sur mon profil,



Après une carrière d'officier dans l'armée de Terre, je suis désormais créateur de deux sociétés dans le domaine de la sécurité privée et de l'audit en sécurité. Le site internet est disponible:



http://www.groupe-guardian.com/



N'hésitez pas à me contacter, je suis régulièrement à la recherche de personnel et de commerciaux.



Mes compétences :

Rapidité d'Exécution conciliation

Gestion ressources humaines

Analyse stratégique

Gestion conflits

Contrôleur de gestion

Analyse de risque

Médiation

Ressources humaines

Formateur

Consulting

Sécurité

RH

Audit

Logistique

Management de projet

Management

Marketing

Management d'équipe

golf

sport

Musique