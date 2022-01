Philippe REDER (PHILIPPE REDER)

Manager en Production | Projets | Industrialisation | Méthodes | Logistique | Amélioration Continue | Lean Manufacturing



Responsable Projets - Méthodes, Philippe Reder est un cadre senior bilingue qui a près de 20 ans d'expérience dans les secteurs aéronautique (12 ans), nucléaire (2 ans) et automobile (4 ans).



Dans ses précédents postes, Philippe a démontré ses expertises en gestion de projets d'envergure, et en optimisation des processus et des procédés industriels avec un impact sur la Sécurité, la Qualité, les Coûts, les Délais et le Management

Meneur d'équipes pluridisciplinaires, tant dans les bureaux que dans les ateliers, il fédère les ressources vers l'atteinte des objectifs fixés, tout en s'assurant de faire grandir les hommes.

Reconnu pour son leadership notamment en prenant en compte les attentes des différentes interlocuteurs, il garantit un avancement optimal des projets

Il se démarque par son dynamisme, sa rigueur et son orientation résultat.



Ses compétences principales sont en gestion de projets / programmes d'envergure, et en optimisation des processus et des procédés industriels grâce à sa maîtrise des outils du 6 Sigma / Lean Manufacturing.



Philippe est diplômé de l'École Centrale de Nantes, ainsi que d'un Master en matériaux, obtenu à l'Université de Cranfield (Angleterre).





Téléphone : +33 (0)6 29 19 07 59

Courriel : rederphilippe@gmail.com