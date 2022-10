Philippe RENOULIN

J'occupe actuellement la fonction d'ingénieur système dans le groupe Presstalis.



Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (administrateurs, ingénieurs système et réseau) , je suis en charge de l'exploitation d'une partie du SI.



Parmi mes différentes missions, les plus importantes sont :

_administration de serveurs de base de données (Sybase, SQLAnywhere)

_administration des serveurs d'ordonnancement (VTOM) et suivi des processus métiers (BPM)

_intégration des nouveaux programmes dans le SI (recette technique et déploiement)

_conception et réalisation de chaînes de traitements et d'interfaçage (batch, shell, rexx)

_administration CAST (outil d'analyse de code et de suivi de qualité ) sur des applications en J2EE, .NET, DB2/zOS, DB2/UDB, Sybase, Powerbuider, Cobol, JCL, ...



Mon expérience de développeur et de chef de projet me permet d'intervenir sur des projets pour la conception voire du codage pur (client serveur, J2EE).



Mes compétences :

Administration Sybase

Administration VTOM

Administration BPM

AI CAST

Développement J2EE

Développement Powerbuilder

Administration Websphere