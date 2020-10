Philippe SCHOCH

Disposant de 3 ans d’expériences dans le domaine du tourisme, j’ai passé les deux dernières années à travailler dans l’hôtellerie, j’ai acquis la capacité à gérer des réservations mais également accueillir les clients, faciliter leur séjour puis gérer leur départ. De plus, l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commercial: le client. Passionné par le tourisme d’aventure, j’ai eu l’opportunité de voyager dans de nombreux pays (Afrique, Asie, Europe). Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d'une agence de voyage



Mes compétences :

Création de produits touristiques et packages

Création de projets

Voyages

Gestion de groupe

Savoir être relationnel

Rédaction

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Jazotel logiciel de reservation

Globe Track logiciel de reservation

Optimisation des réservations avec l'outil Availpr