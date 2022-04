Sylvain LENGLART

Après plusieurs années passées à découvrir notre belle planète, j'ai intégré Nomade Aventure en janvier 2008, une année après la création du département « Libre et Nomade » (séjours en individuel et sur mesure).



Conseiller vendeur tout d'abord, j'ai eu en charge, dès la seconde année, la mise en place et le suivi de la production Asie, Islande et Costa Rica ainsi que la vente de ces séjours avant de me voir confier la direction du département.



En mars 2014, en famille, nous sommes partis à la découverte de l'Europe en camping car.



Je fais maintenant partie de la belle équipe de l'agence Terres Oubliées basée à Lyon en tant que Chef de produit Asie.



Mes compétences :

Agent de comptoir

Asie

aventure

BTS Communication

BTS communication des entreprises

Bts tourisme

Communication

Communication des entreprises

Guide

Photographe

Tourisme

Vendeur

Voyage

Vente