Philippe SCHULTZ

My Profile in English on Linkedin: http://www.linkedin.com/in/schultzphil



Ingénieur spécialisé en propulsion et en CAO, je suis passionné par les nouvelles technologies et particulièrement par l'aéronautique et l'automobile.

Grâce à mon double diplôme, je parle couramment anglais, aime travailler dans un environnement multiculturel et sais m'adapter très vite à de nouvelles situations.



Mes compétences :

Propulsion

Turbomachines

Catia

Fluent

Ingénieur

Aéronautique

CFD

MATLAB

AutoCAD

Autodesk inventor