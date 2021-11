Philippe SELLAME

Commercial dans la vente de matériel dentaire en veille active, voici mes compétences.



• Prospection téléphonique (clients prospects).

• Prise de rendez-vous (terrain - direct).

• Identification des attentes du client.

• Réponse aux besoins du client avec propositions chiffrées.

• Développement du portefeuille client (dentistes).

• Optimisation du chiffre d’affaires.

• Visite des dépôts dentaires, dentistes, laboratoires de prothèses dentaires et facultés.

• Tournées conjointes (délégués Voco et dépôts).

• Salons professionnels (France et Maroc).

• Chargé de la formation des représentants de dépôt.

• Gestion d’une équipe commerciale (4 personnes)