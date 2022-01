Philippe SERRE

Juin 2014 a ce jour. Laboratoire PFIZER.

Manager National Dermatologie en Biotherapie

Responsable de 9 DBS



Octobre 2012 a Mai 2014. Laboratoire PFIZER.

Manager des Responsables des Relations Régionales

• Région SUD + Region Ouest BU. Primary-Care …. Responsable d'une équipe de 11 RRR



Octobre 2012 à Mai 2014. Laboratoire PFIZER.

Référent des Managers des Responsables des Relations Régionales au sein du XFT SPIRIVA

Référent des Managers des Responsables des Relations Régionales au sein du XFT CHAMPIX

• France B.U. Primary-Care



Juin 2010 à Septembre 2012. Laboratoire PFIZER.

Manager Référent Ventes au sein du XFT CHAMPIX

• France B.U. Primary-Care



Décembre 2009 à Septembre 2012. Laboratoire PFIZER.

Manager Régional (HOPITAL+VILLE)

• Région PC-328 (BU.PC) …. Responsable d'une équipe de 12 D.M. + D.H.S.



Octobre 2007 à Novembre 2009. Laboratoire PFIZER.

Manager Régional (HOPITAL+VILLE)

• Région M.309 (CARDIO) …. Responsable d'une équipe de 12 D.M.



Janvier 2007 à Septembre 2007 Laboratoire PFIZER.

Directeur des Ventes (Mission)

• OUEST-France B.U. DOULEUR

Responsabilité d’une équipe de 10 MANAGER REGIONAUX + 80 D.M.



Août 1998 à Décembre 2007. Laboratoire PFIZER.

Manager Régional.

• Région M.309 (CARDIO) …. Responsable d'une équipe de 13 D.M.

• Région M.351 (MI/SNC) …. Responsable d'une équipe de 8 D.M.



Octobre 1997 à Juillet 1998. Laboratoire BOEHRINGER-INGELHEIM.

Directeur Régional.

• Région NORD.

• Responsable d'une équipe de 10 D.M. (création réseau).



Janvier 1996 à Septembre 1997. Laboratoire GLAXO-WELLCOME.

Délégué Médical.

• Responsable secteur Périphérie Lilloise.





1993 à 1995. Laboratoire MENARINI.

Animateur Régional.

• Adjoint Directeur Régional sur toute la Région NORD.



1992. Laboratoire SERVIER.

Délégué Médical.

• Responsable secteur Corrèze, Haute-Vienne.



1991. UFF-PATRIMOINE (INDOSUEZ).

Conseiller en Gestion de Patrimoine.

• Secteur Corrèze.



1988 à 1990. CAISSE D’EPARGNE DE LA CORREZE.

Employé de Banque.

• Brive la Gaillarde.



1985 à 1987. Cabinet Jean CABRIT.

Aide Comptable.

• Brive la Gaillarde.









Formations





2009 : VAE (BACHELOR Professionnel – Niveau II) ……….. Ecole NEGOCIA (CCI de Paris)

Titre : « Responsable Comptes Clés – Spécialisation Responsable du Développement Commercial »

1999-2012 : Formation personnalisée : CEGOS + Présence et Développement + CRECI

1984-1985 : Préparation BEES 1er Degré.

1983 : CAP/BEP comptabilité - Lycée Technique d'AUXERRE.





Autres Formations et Centres d’Intérêts

Famille - Golf - Jogging - Squash - Tennis – Cinéma – Formation BAFA - Brevet de secouriste



Educateur et Animateur Sportif – Dirigeant Club de Foot-ball de BERGERAC



Atouts …

Impliqué - Disponible – Sens des responsabilités – Pragmatique – Management de proximité – Ecoute