Philippe SERRE

Cadre Technico-Commercial / Responsable Commercial / Anglais courant



J'assure en toute autonomie (home office) et en équipe, la conduite de projets, tant sur le plan commercial, technique et organisationnel.

Je possède une expérience de plus de 20 ans dans la commercialisation de système de sécurité électronique auprès des secteurs de l'industrie et de l'hôtellerie.



Mes compétences :

Access control

Commercial grands comptes

Marketing relationnel

Prospection

Commercial b to b

Vente

Automatismes industriels

Électronique

Anglais courant

Sécurité

Salon BtoB Sûreté & Sécurité

Négociation commerciale