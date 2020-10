Philippe SIMON-GRANIER (SIMON)

Professionnel de l'activité Learning & Development (L&D), créatif et innovant, je crée, développe et facilite de nombreux programmes sur le périmètre international du groupe

Dispositifs Présentiels et E-Learning proposant des pédagogies créatives et innovantes:

Intégration, Finances, et Formations techniques avec les experts internationaux

Accompagnement du Changement, Design des organisations, Développement des organisations

Développement des Talents (Coaching, Mentoring)

Conception et animation de workshops

Formation de formateurs



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Marketing

Coaching professionnel