Charles-Edouard SICRE

Diplômé de la filière binationale de l'ENSIC Nancy, j'ai commencé en tant que consultant pour une société d'engineering dans le domaine de l'énergie. Lors de mes missions, j'ai apporté au client mes connaissances en maintenance industrielle, ordonnancement et optimisation des opérations préventives et curatives. Après cette expérience, je me suis orienté vers les biotechnologies où j'ai commencé en tant que chef de projet techniques appliquées. Je réalisais les dessins techniques et les cotations des produits custom principalement pour des clients de l'industrie pharmaceutique. Cela m'a permis de travailler avec tous les services concernés tel le marketing, la qualité, l'engineering, la production et la R&D afin de suivre toute la vie du produit jusqu'à sa fabrication.



Aujourd'hui, j'ai évolué à un poste de Portfolio Manager (Coordinateur technique). Mes objectifs sont de faire évoluer une gamme de produits à usage unique connecté à un équipement permettant l'automatisation de bioprocédés (Anticorps monoclonaux). Pour ce faire je travaille en étroite collaboration avec les chefs de produits afin de concrétiser les demandes technologiques du marché en les intégrants aux Road Map marketing. Ma responsabilité principale est de coordonner/aligner les différentes entités de la société sur l'aspect technique afin que les différents produits puissent se vendre ensemble et s'interconnecter et former ainsi une solution clé en main. C'est un rôle d'interface entre les services (R&D, Qualité, Marketing, Production) et les différentes Business Unit de la société.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Anglais courant

Espagnol

Microsoft Power point

Microsoft Visio

Microsoft Word - Excel

SAP

SAP PM

SketchUp

Gestion de projet