Lionel FERRARIS

SARTORIUS est un groupe de dimension internationale proposant des solutions innovantes pour le laboratoire et la production dans le domaine des biotechnologies . J'évolue au sein du département Opérations sur le site d'Aubagne depuis 2012 et dans la société depuis 1993 .

La production représente environs 250 personnes répartis en 5 / 8 .



Je manage ce jour une equipe pluridisciplinaire allant du technicien au chef deprojet .



Mes missions aujourd'hui sont les suivantes :

Developper et appliquer la politique de maintenance des machines du site de production

Accompagner la mise en place de nouvelles technologies et des nouvelles lignes de production

Garantir la formation technique du personnel de production y compris les techniciens Maintenances

Gerer les projets d'amelioration continu sur l'ensemble des lignes de production.

Gerer la qualification des equipements de production ainsi que tous les changements découlant de ma politique d'amélioration .