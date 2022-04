André MABILY

Après une première expérience de 9 ans en planification de production au sein d’ATMEL Rousset, j’ai occupé, dans la même entreprise, la fonction de Gestionnaire Master Data sur SAP pendant 8 ans.

Mes fonctions au sein du service de planification m'ont appris la rigueur et les règles travail en équipe. Ceci m’a permis aussi de développer une très bonne connaissance d’Excel et de mettre en place un outil original de valorisation des produits et de gestion des capacités de production.

Fort de cette première expérience en étroit lien avec les flux de production, j’ai pu mettre ces connaissances au service de la mise en place, du suivi et de la maintenance du module Product Costing de SAP FI-CO.

Aujourd’hui, j’occupe de nouveau des fonctions au sein d’un département logistique dans le domaine de la biotechnologie. Mes missions principales étant la planification d’ordres de fabrication et le contrôle de la production d’une ligne de produits.



Mes compétences :

SAP

Planning