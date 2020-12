Philippe SOMMIER

• 15 ans d'expérience en Direction Marketing : définition et mise en œuvre de plan stratégique marketing, conception et gestion de programme d'animation commerciale et de fidélisation, expert CRM

• gestion de projet de développement commercial (exp: création de la Carte de Fidélité site Web; plateforme Téléphonique...)

• management d'équipe en pôle de compétence



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Vente

Communication

CRM analytique

Fidélisation client