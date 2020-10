Philippe TORRENTE

Je postule pour un poste que j'imagine transversal, avec pour mission de fluidifier et d'optimiser l'organisation et le fonctionnement. Elaborer et mettre en œuvre un projet associatif reposant sur : un travail en équipe constructif, une veille stratégique permanente, des objectifs ambitieux mais réalistes, une démarche qualité robuste et une gestion du risque pertinente.



Ingénieur en aéronautique, breveté de l'école de Guerre, j'ai passé 28 ans au sein du Ministère de la Défense. Le cursus sélectif d'officier supérieur et celui très exigeant de pilote d'avion m'ont permis d'alterner, avec des responsabilités croissantes, des postes de direction en opérations extérieures et des postes décisionnels au sein de la direction générale des armées.



Ces années m'ont apporté des compétences et des connaissances robustes dans les domaines stratégique, opérationnel et organisationnel. Elles m'ont surtout permis de développer une adaptabilité et une rigueur professionnelle éprouvées, le goût prononcé du management, un sens aigu des responsabilités et des qualités relationnelles reconnues. A ce titre, j'attache une grande importance à l'intelligence collective, la transversalité des expertises et l'implication de chacun dans la réalisation de projets, aussi complexes soient-ils, pour les voir aboutir.



En 2018, J'ai quitté cette institution pour embrasser une nouvelle voie professionnelle qui, comme ma précédente carrière, devait avoir du sens et me permettre d'assumer des responsabilités faisant écho à mes valeurs et à mes appétences : pour résumer, un nouvel engagement



J'ai rejoint le secteur médicosocial en prenant la direction d'un établissement et service d'aide par le travail. Je souhaitais consolider mes acquis professionnels mais aussi gagner en légitimité par une expérience concrète de direction d'établissement médicosocial avant de rejoindre un siège associatif. Expérience que j'ai étayée par un master de management des organisations médicosociales.