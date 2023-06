Philippe TOUGERON

Groupe SOREGOR depuis le 1er avril 1985.

Expert Comptable au sein du groupe depuis 1993.

Directeur des bureaux de Rezé, Machecoul ,Clisson et Bouaye.



Responsable de la reprise et du développement de Soregor Franchise basé à Challans (85).



Titulaire du DESS Management de la Franchise (2002)

Responsable dans le cadre du groupe SOREGOR de l'offre Franchisé.



Trésorier de l'association à but humanitaire ANAI Parrainage ( Association de soutien et de bienfaisance auprès du Vietnam, Cambodge et Laos)



Mes compétences :

Expertise comptable

Franchise

Formateur