Philippe VALENTIN

Spécialiste de la maintenance et des services techniques depuis plus de 20 ans avec une double expérience de management d'équipes techniques en industrie et de conseil.



EXPERTISES MÉTIER

Management des services maintenance & techniques

Amélioration continue en maintenance

Performance des actifs industriels

Déploiement de projets GMAO /EAM

Démarches de management de la sécurité

Achats techniques



LEVIERS D'ACTION MIS EN ŒUVRE

Management opérationnel : développement d’organisations responsabilisantes, rituels d’animation, démarches de progrès continu, TPM, formation, management visuel, mise en place de KPI’s, OEE et performance des moyens de production,…



Démarches Lean : percées Lean, optimisation de la chaîne de valeur, structuration des fonctions support, optimisation des processus et des flux, gestion des impacts métier liés au changement,…



PILOTAGE DE PROJETS

Cadrage, organisation et pilotage de projets : qualité / délai / rentabilité / reporting

Animation d’équipes projet pluridisciplinaires (Maintenance, achats, ingénierie, SI, RH,...)

Formalisation d’enjeux et de ROI projets



APPROCHE SECTORIELLE

Automobile

Chimie

Agroalimentaire

Bois/papier

Transports et infrastructures,...



Mes compétences :

Maintenance

Organisation

Sécurité

QSE

Consultant

Ingénieur

Management

MMS

Sécurité au travail

GMAO

EAM