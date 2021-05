Philippe VASSEUR

De formation économique, j’ai occupé différentes fonctions associatives puis commerciales et enfin dirigé plusieurs entreprises en France et à l’étranger. Après une carrière commerciale commencée dans la région parisienne en 1981, j'ai eu l'occasion de mener plusieurs missions de développement et de direction de filiales d’entreprises dans des secteurs d'activité divers, notamment à Paris, Lille, Londres et San Francisco. Revenu en France en 1990, j'ai dirigé avec succès des entreprises de services à l'industrie et aux collectivités locales dans le bassin minier du Pas-de-Calais et la métropole lilloise.



Revenu en 1995 dans ma ville natale, Calais, je suis élu conseiller général du Pas-de-Calais en 1998, réélu en 2004 et 2011, j'ai été consultant en organisation et management puis ai dirigé de 2008 à fin 2011 la SA Coopérative "La Caisse Solidaire Nord-Pas-de-Calais".



Je demeure très impliqué bénévolement dans l'aide aux créateurs, l'expertise des dossiers et le financement de la création d’entreprises (Pas-Calais Actif ex-Inseraction, Finenscal, Force Calaisis...)





