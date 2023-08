Philippe VITTENET

Http://capaure.fr/

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'informatique, dont 17 années dans le décisionnel, j'apporte mon expertise dans l'analyse et l'identification des sources et des processus métier (Phase de collecte), le traitement et l'enrichissement des données (Description du flux et des règles métiers) et dans l'organisation des bases afin de répondre aux enjeux métiers et aux exigences de performance et maintenabilité de l'informatique (Phase de Stockage/Restitution).

Ma devise: "Spécifier c'est réaliser" (Isoft), parce que l'agilité apparaît comme le facteur majeur de réussite des projets décisionnels. J'ai toujours défendu une approche collaborative à "4 mains" entre le métier et l'informatique, ce qui donne des résultats probants dans le décisionnel.

La BI traditionnelle n'est pas morte, elle a encore de beaux jours devant elle, mais cette dernière doit se préparer aux enjeux incontournables que sont le BIG DATA, le CLOUD COMPUTING, la BI Temps réel et la DATAVIS.



Mes compétences :

Agilité

Assurance

Décisionnel

Marketing

Scrum

Segmentation