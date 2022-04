Jullian VITTENET

Je suis un Ingénieur Docteur en Génie des Procédés Chimiques avec 6 ans d'expérience dans le domaine Oil&Gas et la ressource en eau. Je suis une personne positive et passionné et je travaille actuellement en Arabie Saoudite sur des projets industriels au sein d'un laboratoire de catalyse.





Mes expériences en recherche académique et industrielle m'ont permis à la fois d'acquérir des compétences techniques pour la conception de pilote (projet >500kEuros) et méthodes analytiques mais aussi des compétences managériales.



Mes compétences :

Assainissement

Gestion de projet

Hydraulique

Irrigation

Modélisation

Waste water

Petrochemicals

technical support

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Lotus Notes

LabVIEW

Java

Irrrigation system design

HPLC

HAZOP

GC-MS

Chassis Design

Audit

Eau

Patbase

Lotus Note

Communications