Jennifer DE-MEYER

En recherche de nouveaux challenges professionnels,



Je cherche à valoriser les compétences et qualités que j'ai pu acquérir lors de ma fonction de responsable qualité et celles de chargée d'accompagnement que j'occupe actuellement.



La mise en place d'une démarche qualité est aujourd'hui omniprésente dans tous les secteurs d'activités.

Ses enjeux étant les mêmes (Economique, Commercial, Humain), cela me permet de découvrir de nouveaux environnements et de m'adapter en permanence afin de répondre aux objectifs fixés.



"100% des choses qu’on ne tente pas échouent" (W. Gretzky).





Mes compétences :

Animation de réunions

Audit qualité

Gestion de la relation client

Gestion de la qualité

Organisation du travail