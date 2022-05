Sandrine PHILIP

Je suis une personne curieuse, motivée, dynamique, rigoureuse et j’aime le travail en équipe.

Je dispose de moyens pour apprendre et m’adapter rapidement sur le terrain.

Voici rapidement les compétences acquises au cours de ma formation (Master Ingénierie des Parfums, Arômes et Cosmétiques):

- Formulation de compositions parfumantes et aromatisantes

- Evaluation de matières premières, compositions parfumantes et produits finis

- Analyse sensorielle, mise en œuvre de tests consommateurs

- Maîtrise des techniques d’extraction

- Maîtrise des techniques d’analyse, contrôle des matières premières

- Chimie organique, hétérocyclique et des molécules odorantes

- Management, Gestion, Marketing, Communication, Législation



Mes compétences :

Chimiste

Research and development

Parfum

Analyse

Chimie