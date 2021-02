Marine LIMOUSIN

Récemment diplômée d’une formation supérieure dans le domaine des ressources humaines, j’ai aujourd’hui près de 3 ans d’expérience dans ce métier. En alternance chez Solvay pendant deux ans puis Responsable RH et Communication sous la direction de la DRH du site de ce grand Groupe de l’industrie chimique, j’ai acquis des compétences solides et variées : relations sociales, handicap, formation, recrutement, gestion du personnel, communication interne et externe, QVT, audit, etc.



Mes compétences :

Paie

Communication interne

Management

Droit du travail

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Communication externe

Relations sociales

Gestion du personnel

Conduite du changement