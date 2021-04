Après un DUT Information et communication, je me dirige vers la branche du design dans le but de me spécialiser en design d'espace.



Depuis la rentrée 2012 me voilà donc à l'Ecole de Design de Nantes Atlantique.



A la recherche d'une entreprise afin d'effectuer mon BTS Design D'espace en alternance.







Mes compétences :

Photoshop

Indesign

Sketchup

Illustrator

Photographie

Infographie