Emmanuel LOUBENS

Issu de la promotion Lieutenant Tom Morel(1987-1990) de l’École spéciale militaire de Saint Cyr.



J'ai suivi formation alternée de Responsable Logistique jusqu'en Septembre 2012. Elle s'est effectuée à l'AFT-IFTIM(école logistique prés de Bordeaux) et l'entreprise qui m'accueillait, s'appelle DARTESS (n°1 du stockage de vin sur Bordeaux).



Depuis j'ai travaillé à des postes très opérationnels dans des domaines très variés (vin, aéronautique, aérospatiale, btp, grande distribution, e-commerce...) et différents environnements (entrepôt, parc extérieur, site protégé).



Aujourd'hui, après six mois de formation, je suis formateur professionnel d'adultes (Titre III) et compte développer mon activité dans le domaine de la logistique et/ou de l'accompagnement à la personne.



Mes compétences :

Développement durable

Relationnel

Organisé

Accompagnement

Animation de formations

Formation professionnelle