Yolande LOUBENS

Bonjour,



Je viens de terminer une formation de 16 mois à Montluçon et je viens d'obtenir le titre professionnel d'agent de maintenance sur équipements bureautiques.



De retour à Toulouse,

Aujourd’hui je recherche un emploi correspondant à ce parcours et je vous propose ma candidature.



De plus, j’ai effectué et réussi mon stage d’application en entreprise au sein d’une société informatique (vente, réparation, assemblage).



AGENT DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE



MES COMPETENCES : Assurer la maintenance en Micro - Informatique



- Assembler des Unités centrales et portables de type compatible P.C



- Installer leurs systèmes d’exploitation (Windows 98, XP, Vista et SEVEN)

- Installer les logiciels bureautiques (traitement de texte, tableurs…),

-Installer et configurer des périphériques (imprimantes, scanners, graveurs DVD,

Unités de stockage externes, webcam, kit audio, box internet…)



- Assurer la configuration des matériels et le paramétrage des logiciels

- Diagnostiquer et effectuer la maintenance préventive ou curative



- Installer et configurer les micro-ordinateurs en réseau et en assurer le câblage



MES ATOUTS :

Polyvalente, esprit d’équipe, dynamique, autonome,



Mes compétences :

Agent de maintenance

Formation

imagerie

Imagerie numérique

Informatique

Maintenance