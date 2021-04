Pierluca NAVE

Ecole de Commerce + Master en Business Communication, International Product Manager (Secteur chimie) et Responsable dun Centre de Profit (produits industriels) avec un parcours professionnel développé dans des contextes multinationaux en Italie et à l'étranger (France).



Solides compétences dans l'organisation et la gestion d'un Centre de Profit, dans la motivation des Force de Ventes et dans la gestion de la politique de crédit; gestion efficace des rapports avec le siège, grâce aussi à l'excellente connaissance de l'anglais et le français



Travaillant au sein du Groupe Total, j'ai acquis des compétences solides en matière de Marketing/Commercial dans divers secteurs du Groupe.

Mes expériences de Responsable Marketing et Commercial dans le secteur des lubrifiants (Milan et Paris) et aussi de Responsable Développement & Marketing secteur GPL (Totalgaz Italie - Rome) m'ont amenées à bien maitriser la conduit des activités de management déquipe, la gestion complexe de business dans le domaine de lindustrie et aussi à gérer l'élaboration, la mise en place, le pilotage et le suivi de divers Grands Projets, tant au niveau national qu'européen.



Mes compétences :

Business Analysis

Management commercial