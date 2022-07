Pierre-Adrien DELILLE

Www.arcanecapital.fr



Savez-vous qu'en moyenne nous partons en retraite avec 50% de revenus en moins ?



Vous pensez être trop jeune pour y penser ? Sachez que plus vous commencerez à la préparer tôt moins cela vous coûtera cher.



Il s'agit de préparer et protéger financièrement votre avenir !



Chez Arcane Capital, spécialiste du « placement immobilier locatif nu ou meublé», nous vous accompagnons et sélectionnons avec vous la solution adaptée à votre situation. Vous bénéficiez de notre avis éclairé et objectif.



L'immobilier locatif est le moyen de protéger votre avenir sans que cela ne pèse trop fortement sur le présent ! Vous n'êtes pas seul à financer votre projet.



Il n'est par ailleurs pas forcément nécessaire de disposer d'un apport en capital pour financer un investissement immobilier.

Nous nous adaptons à vos moyens et vos objectifs pour vous proposer le support approprié.



- Difficulté à vous créer un patrimoine

- Protéger votre famille

- Réduire votre imposition (Impôts sur revenu, CSG…)

- Vous créer du revenu en toute sécurité

- MAINTENIR VOTRE NIVEAU DE VIE

-Profitez d'avantages fiscaux



Ce sont tant de choses auxquelles vous êtes certainement confronté, ou finirez par l’être. La récente réforme des retraites, ou l’actuel débat sur la dépendance ne font que renforcer notre certitude : NOUS DEVONS AGIR MAINTENANT !



