Romain LACOCHE

JCDecaux est le N°1 mondial de la communication extérieure, le N°1 en Europe et en Asie-Pacifique. Le Groupe est coté sur l'Eurolist d’Euronext Paris, indice SBF 120. Depuis le 3 janvier 2005, JCDecaux a rejoint deux nouveaux indices boursiers : l’indice Cac Mid 100 et l’indice CAC IT 20. Le 21 mars 2005, il a intégré le FTSE4Good, l’indice des sociétés socialement responsables. En septembre 2007, il a intégré l'indice ow Jones Sustainability, l'indice de référence des sociétés socialement responsables.



Inventeur du concept du Mobilier Urbain en 1964, le groupe JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, affichage grand format, publicité dans les transports.



JCDecaux est N°1 mondial du mobilier urbain, N°1 européen de l’affichage grand format et N°1 mondial de la publicité dans les aéroports avec 165 aéroports, et N°1 mondial du vélo en libre-service. Avec un effectif de 9 250 collaborateurs, le Groupe est présent dans 55 pays et 3 400 villes de plus de 10 000 habitants et a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires de 2 168 millions d'euros.



Aujourd’hui, le JCDecaux est le seul groupe présent dans les trois principales activités du métier de la communication extérieure : le mobilier urbain, la publicité dans les transports et l’affichage grand format.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Communication

Politique

Community management