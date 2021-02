Pierre-Alain GAGNE

Spécialiste des biens de grande consommation et de la grande distribution, je dispose de plus de 8 années d'expérience en marketing stratégique et opérationnel sur ce marché, pour le compte de PME ou de grands groupes internationaux.



Rationnel, proactif et pragmatique, la gestion de projet et le management d’équipe font partie de mes compétences principales.



Mes compétences :

Trade marketing

Gestion de projets

Biens de grande consommation

Management

Web-marketing

Communication

Marketing produits

Développement produits

Export

Agroalimentaire

Études de marché

Panels distibuteurs / consommateurs

Analyse sensorielle

Stratégie marketing

Distribution

Web

AOP